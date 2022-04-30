أخبار الاقتصاد اليوم: توطين الصناعة وتعميق المكون المحلى وتحفيز التصدير

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 30-4-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها، تأكيد وزير المالية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال: "إننا نتطلع إلى مضاعفة الجهود الوطنية المخلصة لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والإسهام الفعَّال فى توطين الصناعة وتعميق المكون المحلى وتحفيز القطاع التصديرى".

وزير المالية: توطين الصناعة وتعميق المكون المحلى وتحفيز التصدير

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر؛ قائلًا: «أنتم ركيزة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة.. معكم وبكم نمضى فى تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.. وتلبية تطلعات المصريين فى العيش الكريم.. وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.. حيث نرى فيكم نموذجًا للعطاء الوطنى، يتسلح بإرادة قوية وعزيمة صلبة وقدرة فائقة على قهر الصعاب وتحويل المحن إلى فرص واعدة للنماء والازدهار».

أضاف الوزير، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال: إننا نتطلع إلى مضاعفة الجهود الوطنية المخلصة لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والإسهام الفعَّال فى توطين الصناعة وتعميق المكون المحلى وتحفيز القطاع التصديري.

أشار الوزير، إلى أن المصريين قادرون معًا على تجاوز آثار التحديات الاقتصادية العالمية، وكما نجحنا فى التعامل الإيجابى المرن مع جائحة «كورونا» ولم تتوقف عجلة الإنتاج، سنمضى فى مسيرتنا التنموية لتعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستدامة معدلات النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وزيرة التخطيط: الحكومة المصرية تعمل جديًا لتسريع تنفيذ أجندة 2030

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر كلمة مسجلة، بحدث إطلاق أطر التمويل الوطنية المتكاملة، والذى نظمته إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والمنعقد على هامش فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر تمويل التنمية 2022 والذى عقده المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة فى الفترة من 25 إلى 28 من أبريل الحالى بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.

وخلال كلمتها قالت د.هالة السعيد، إن الإطلاق جاء فى وقت يمثل فيه كل جهد موجه نحو تعبئة وإدارة تمويل التنمية أمرًا حيويًا، مشيرة إلى السعى نحو التغلب على التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة التى يواجهها العالم، موضحة أن تعبئة وتنويع التمويل الكافى لسد فجوات التمويل هو أفضل أمل لمستقبل مستنير.

وأوضحت السعيد، أن أطر التمويل الوطنية المتكاملة ستساهم بشكل كبير فى التوفيق بين احتياجات تمويل التنمية، والتى تتجاوز فى الواقع التدفقات الحالية إلى حد كبير، فضلًا عما يلعبه من دور محورى فى زيادة الوعى بأولويات تمويل التنمية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وإثارة مناقشات مهمة حولها، بما يساعد صانعى القرار ويعزز الزخم للتغييرات والسياسات الجديدة فى هذا المجال.

رانيا المشاط تبحث مع مستشار المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمُناخ تعزيز التعاون

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ديفيد ثورن، مستشار المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمُناخ "جون كيري"- لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة فى الاقتصاد المصرى، وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة، وذلك فى السياق قرار رئيس الجمهورية زيادة حجم الطاقة الناتجة عن المصادر المتجددة لتصل إلى تغطية 42% من احتياجات الدولة، مع حلول عام 2035.

وتم فى هذا الصدد، الإشارة إلى كيفية الاستفادة من زيارة وفد الغرفة التجارية الامريكية بمصر ومجلس الاعمال المصرى الأمريكى إلى الولايات المتحدة الامريكية. كما تم التباحث حول فرص التعاون المشتركة بين مصر والجانب الأمريكى للإعداد لبرنامج يزيد التعاون بين البلدين فى مجال العمل المناخى، ويساهم فى الجهود المبذولة فى إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP 27، وذلك فى ضوء تكوين مجموعة عمل مشتركة خاصة بالمناخ مصرية - أمريكية.