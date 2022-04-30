رانيا المشاط تدعو مايكروسوفت للمشاركة بمبادرة فريق العمل الأممي للتكنولوجيا والابتكار في مصر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ميشيل باترون، مدير سياسات الاستدامة بشركة مايكروسوفت العالمية، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

وتضمن اللقاء مناقشة جهود تنفيذ الالتزامات المناخية، ودور الشركات الناشئة والابتكار فى تطوير حلول العمل المناخي، وناقشت التعاون بين الحكومة المصرية وشركة مايكروسوفت لتعزيز الابتكار فى العمل المناخى فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وضمان استدامة مبادرات العمل المناخي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن رواد الأعمال والمبتكرين يمكن أن يقوموا بدور حيوى فى تطوير التقنيات التى تعزز العمل المناخي، كما أن جهود الذكاء الاصطناعى تعزز التنبوء بالتغيرات المناخية .

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أول ورشة عمل مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة حول الحكومة والابتكار ودعت الشركة للمشاركة فيها، حيث تم إطلاق مبادرة فريق العمل الأممى المشترك حول التكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع الأمم المتحدة، ودعت شركة مايكروسوفت العالمية للمشاركة فى المبادرة التى تعزز التعاون بين مصر والامم المتحدة لدعم جهود التحول الرقمي.

ولفتت إلى أن ورشة العمل الأولى تستهدف بلورة الأفكار بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة حول التكنولوجيا والابتكار، ومن صياغة مشروعات حكومية مبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وذلك فى إطار الشراكة الممتدة والتعاون الوثيق بين الجانبين، والجهود المبذولة لتعزيز علاقات التعاون الإنمائى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

وتناولت المباحثات بين الجانبين أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، كما تم بحث التعاون فى إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية .

وكانت شركة مايكروسوفت أصدرت خلال الشهر الجارى تقريرها السنوى عن الاستدامة، لكى تصبح منظمة إيجابية فى استخدام المياه ، وخالية من الكوربون والنفايات بحلول عام 2030، وفى اطار خططها لدعم الاستدامة البيئية، خصصت مايكروسوفت فى العام الماضى 471 مليون دولار لصندوق ابتكار المناخ و 100 مليون دولار لمبادرة «تحفيز الارتقاء بالطاقة»، كما استخرجت الشركة حوالى 2.5 مليون طن مترى من ثانى أكسيد الكربون من الغلاف الجوى فى إطار التزامها لكى تصبح صفرية الكربون بحلول عام 2050.