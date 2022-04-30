ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم.. وخبير يكشف الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت 30 إبريل، أعلى مستوى للمعدن الأصفر في التاريخ، إذ وصل عيار 21 لـ1145 جنيها للجرام.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر بسبب اضطراب في العرض وزيادة الطلب بالسوق.

وأشار رئيس شعبة الذهب، في تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن المعروض من الذهب حاليًا أقل من الطلب وهناك تراجع في الاستيراد وهذا تسبب في الزيادات الكبيرة في الأسعار اليوم، رغم توقف "الشاشة" وهي البورصة العالمية التي يجرى تسعير الذهب على أساسها.

وأوضح أن هناك عدة عوامل تتحكم في حركة سعر الذهب بالسوق المصري أبرزها سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية وعوامل العرض والطلب وثالثاً حركة الدولار في السوق المصرى.

وكانت أسعار الذهب، قد سجلت، الأربعاء 20 إبريل، ارتفاعا تاريخيا، إذ وصل عيار 21 لـ1110 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للمعدن الأصفر في التاريخ، متأثرا بارتفاع سعر الدولار في مصر، وهو ما أثر بقوة على تداوله.

وقرر البنك المركزي في وقت سابق رفع سعر الفائدة 1% عقب اجتماع استثنائي.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، السبت، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 980 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 1145 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 1308 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 9160 جنيهًا

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذي اعترفت روسيا باستقلاله مؤخرا وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الأيام الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتي دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أي تدخل خارجي فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.