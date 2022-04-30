شكرا لقرائتكم خبر عن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI يطلق برنامج "سفراء التكنولوجيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق برنامج سفراء التكنولوجيا في مجال Python Programming.

وبرنامج سفراء التكنولوجيا (Tech Ambassadors) من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI يهدف لإعداد مجموعة متميزة من سفراء التكنولوجيا والمدربين المحترفين، لتنفيذ برامج المعهد بفروعه المختلفة وفقا لأعلى مستويات الجودة وتماشياً مع أحدث التقنيات التكنولوجية، وذلك من خلال برامج تدريبية تستهدف إعداد كوادر مميزة من المدربين المحترفين والمتخصصين في مجال Python Programming

طريقة التدريب:

التدريب ضمن برنامج سفراء التكنولوجيا أون لاين من خلال المدربين المعتمدين، ويلتزم فيها المتقدم بالتفرغ التام أثناء فترات التدريب المخططة (أيام العطلات الأسبوعية من يوم الجمعة إلى يوم الأحد، بالإضافة لعدد من المحاضرات المسائية) ووفقاً لجدول التدريب للبرنامج.



شروط التقديم: شروط التقديم:

- أن يكون المتقدم من خريجي إحدى الجامعات المصرية

- أن يكون لدى المتدرب خبرة سابقة في العمل بتكنولوجيا وتنفيذ البرامج باستخدام لغة الPython

- أن يكون ممن لديهم خبرة سابقة في مجال التدريب التكنولوجي أو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية

- يفضل أن يكون المتقدم من خريجي برامج المعهد المتميزين في نفس التخصص أو تخصصات مشابهة

- يفضل من لديهم لغة انجليزية متميزة

- يفضل من لديهم سابق خبرة في "Freelancing"



طريقة التقديم: طريقة التقديم:

على الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج والمشاركة في برامج التدريس المختلفة في المعهد التقدم بملأ الاستمارة الالكترونية.