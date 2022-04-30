شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد والصلب فى الأسواق بعد انخفاض الطن أكثر من 800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ شركات الحديد والصلب، تطبيق خفض أسعار طن الحديد في مصر بحوالي 800 جنيهًا للطن، ويسرى التراجع الجديد في أسعار الحديد بداية من مايو 2022 وذلك بعد أن سجلت الأسعار مستويات قياسية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع خامات الإنتاج.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، إن مصانع الحديد خاطبت الموزعين والتجار بتنفيذ خفض الأسعار 830 جنيها مطلع مايو، مشيراً إلى أن سبب لجوء المصانع إلى خفض الأسعار هو تراجع سعر خردة الحديد عالمياً.

وأعلنت شركات إنتاج الحديد في مصر خفض أسعارها بداية من مايو 2022، وأبلغت شركة حديد مصر ستيل عملاؤها بأن سعل الطن 18900 جنيها شامل ضريبة القيمة المضافة، وبلغ سعر الحديد اللفائف 19170 جنيها

وابلغت شركة السويس للصلب العملاء، بأن أسعار طن الحديد في المصنع 19100 جنيها شامل القيمة المضافة، وحديد المصريين 19100 جنيها للطن تسليم أرض المصنع بداية من مايو 2022، وبلغ طن حديد بشاى 19120 جنيها .

وسجل سعر طن حديد الجارحى 19000 جنيها للطن وأخيرا شركة حديد عز خفضت أسعار الحديد 19170 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.