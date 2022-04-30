شكرا لقرائتكم خبر عن 205.4 مليار ريال النقد المتداول خارج المصارف في مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن حجم النقد المتداول خارج المصارف بلغ في مارس الماضي، نحو 205.371 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 1.3 % على أساس شهري، مقابل 202.657 مليار ريال في فبراير 2021، فيما انخفض على أساس سنوي مقابل 206.970 مليار ريال في شهر مارس من العام الماضي، بنسبة 0.8 %.

وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما»، إلى أن النقد خارج البنك المركزي بلغ في مارس الماضي نحو 229.242 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 0.9 % على أساس شهري، مقارنة بـ 227.116 مليار ريال فبراير الماضي، فيمما انخفض على أساس سنوي مقارنة بـ 233.244 مليار ريال في شهر مارس من العام الماضي بنسبة 1.7 %.

ووفقا للنشرة الإحصائية، فإن النقد لدى المصارف سجل في مارس 2022 نحو 23.871 مليار ريال، منخفضا على أساس شهري بنسبة 2.4 %، مقارنة بـ 24.458 مليار ريال في فبراير الماضي، بينما تراجع على أساس سنوي مقارنة بنسبة 9.1 %، مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.

وبحسب النشرة، فإن النقد المتداول خارج المصارف سجل في شهر يناير 2022 نحو 202.949 مليار ريال، فيما سجل في الربع الأول في العام الماضي نحو 206.970 مليار ريال، وفي الربع الثاني 208.648 مليار ريال، وفي الربع الثالث 24.415 مليار ريال، بينما سجل في الربع الرابع من العام الماضي 204.366 مليار ريال.

وذكرت النشرة أن النقد خارج البنك المركزي سجل في الربع الأول من العام الماضي 233.244 مليار ريال، وفي الربع الثاني سجل 236.44 مليار ريال، وفي الربع الثالث سجل 228.858 مليار ريال، في حين سجل بالربع الرابع من 2021، نحو 227.497 مليار ريال.

وأفادت النشرة بأن النقد لدى المصارف سجل في الربع الأول من العام الماضي، نحو 26.274 مليار ريال، وفي الربع الثاني 27.396 مليار ريال، وفي الربع الثالث 24.443 مليار ريال، بينما سجل في الربع الرابع 23.131 مليار ريال.

ويمثل النقد خارج المصارف الفرق بين النقد خارج البنك المركزي والنقد لدى المصارف، فيما يمثل النقد خارج المصارف أحد مكونات عرض النقود أو السيولة النقدية (ن3)، إلى جانب الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية.