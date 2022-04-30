شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع 1 % مدعوما بتراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الذهب أمس الجمعة، بأكثر من 1 % مدعوما بتراجع في الدولار لكن من المرجح أن تسجل السبائك انخفاضا شهريا مع توقعات باقتراب رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير.

وبحلول الساعة 11:44 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 1916.21 دولار للأوقية لكن سعره انخفض 1.1 % حتى الآن هذا الشهر في أول تراجع شهري منذ يناير الماضي.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 % إلى 1916.60 دولار للأوقية.

وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك: «ارتفاع الدولار أول الأسبوع كان دافعا قويا لضعف الذهب وشهدنا الدولار وهو يعكس المسار.. وهذا يقدم بوضوح بعض الدعم للذهب».

وأضاف: إن العوامل التي تدعم الذهب مثل تنويع الاستثمارات وتقلبات الأسهم السندات وخطر تباطؤ النمو الاقتصادي لم تتلاش بعد.

ورفع أسعار الفائدة الأمريكية يدفع الدولار والعائد على سندات الخزانة إلى الصعود ويفرض ضغوطا على الذهب المقوم بالدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 23.45 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.2 % إلى 930.31 دولار للأوقية، والمعدنان في طريقهما لتسجيل انخفاض شهري أيضا.

وزاد البلاديوم 2.5 % إلى 2287.98 دولار للأوقية.