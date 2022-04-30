شكرا لقرائتكم خبر عن عيدية شركات البورصة.. 10 أسهم تحقق صعودا يتجاوز 10% خلال 3 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت 10 أسهم بالبورصة المصرية، صعودًا تجاوز نسبة 10% خلال آخر أسبوع في شهر رمضان الكريم قبل إجازة عيد الفطر المبارك، والذي اقتصر على 3 جلسات فقط، لتصبح بمناسبة عيدية لأصحابها وهي:

1- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بنسبة 17.42% ليغلق عند مستوى 628.610 جنيه.

2- المالية والصناعية المصرية بنسبة 17.04% ليغلق عند مستوى 18.750 جنيه.

3- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بنسبة 15.49% ليغلق عند مستوى 110 جنيه.

4- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 15.33% ليغلق عند مستوى 8.500 جنيه.

5- سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 15.25% ليغلق عند مستوى 10.960 جنيه.

6- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 14.99% ليغلق عند مستوى 0.399 جنيه

7- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 14.4% ليغلق عند مستوى 28.290 جنيه.

8- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 12.05% ليغلق عند مستوى 12.460 جنيه.

9- ليسيكو مصر بنسبة 12.04% ليغلق عند مستوى 3.070 جنيه.

10- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بنسبة 10.56% ليغلق عند مستوى 8.480 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.74% ليغلق عند مستوى 11047.70 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، رابع أسبوع خلال رمضان، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 1873.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 3.01% ليغلق عند مستوى 2851.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 4.16% ليغلق عند مستوى 13533.68 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3893.08 نقطة