شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع مع تهاوي عقود زيت التدفئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ قلبت مسارها في تعاملات متقلبة، متأثرة بعقود زيت التدفئة الأمريكية الني انخفضت بأكثر من 20% في مرحلة ما من تعاملات اليوم الذي يشهد حلول أجلها.

كان عقد زيت التدفئة الأمريكي لشهر أقرب استحقاق، وهو مؤشر على أسعار الديزل، قد ارتفع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 5.8595 دولار للجالون قبل أن ينخفض ​​إلى 4.4067 دولار للجالون.

وارتفعت العقود الآجلة للديزل مع قلق المستثمرين من شح الإمدادات على مستوى العالم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال آندرو ليبو من ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن "كانت المفاجآت كلها نتيجة حلول عقد الديزل... حلول الأجل اليوم متقلب بشكل خاص وقد لا يعكس شحا فعليا".

وانخفضت العقود الآجلة الأكثر نشاطا لخام برنت لشهر ثاني أقرب استحقاق 12 سنتا، لتبلغ عند التسوية 107.14 دولار للبرميل.

وارتفع عقد شهر أقرب استحقاق الذي يحل أجله 1.75 دولار، ليتهي الجبسة عند 109.34 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، الذي لا يحل أجله اليوم، 67 سنتا ليغلق عند 104.69 دولار للبرميل.

وحقق كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية، وسجلا خامس مكاسبهما على التوالي.

وأنهى برنت الشهر على ارتفاع 1.3%، فيما أنهاه غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 4.4%.