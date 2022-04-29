شكرا لقرائتكم خبر عن 13.4 مليار جنيه أرباحًا وزعتها شركات البورصة المصرية خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن توزيع الشركات المدرجة أرباحًا نقدية بلغت 13.421 مليار جنيه حتى يوم 24 أبريل عام 2022، ليرتفع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية منذ بداية العام إلى 17.3 مليار جنيه، مقسمة بين 2.568 مليار جنيه خلال شهر يناير، و254 مليون جنيه خلال شهر فبراير و1.106 مليار جنيه خلال مارس.

ووزعت 10 شركات أرباحًا نقدية خلال الأسبوع المنتهي، وهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو بقيمة 3 جنيهات، أكتوبر فارما بقيمة 4 جنيهات، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بقيمة 0.01%، المالية والصناعية المصرية بقيمة 2 جنيه، فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات بقيمة 1.35 جنيه، المصرية للاتصالات جنيه، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بقيمة 0.12 جنيه، ايديتا للصناعات الغذائية بقيمة 0.277 جنيه، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بقيمة 4 جنيهات، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بقيمة 0.069 جنيه.

ووزعت شركات البورصة أرباحًا بلغت 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها، وحققت 92 شركة مدرجة ببورصة مصر بتوزيعات نقدية بنحو 23.9 مليار جنيه خلال 2019.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.