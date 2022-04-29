شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج النفط الأمريكي يتراجع لأدنى مستوى منذ سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد تقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الجمعة بأن إنتاج النفط الأمريكي انخفض في فبراير شباط إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2021.

وأظهر التقرير أن إنتاج النفط انخفض إلى 11.31 مليون برميل يوميا في فبراير شباط من 11.36 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وهبط الإنتاج في تكساس إلى 4.83 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2021، بينما ارتفع الإنتاج في نيومكسيكو إلى قرابة 1.41 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وقالت الإدارة إن الطلب على الخام الأمريكي والمنتجات البترولية ارتفع في فبراير شباط إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول.

وأضافت أن الطلب ارتفع إلى 20.4 مليون برميل يوميا.

وقالت إن الطلب على البنزين ارتفع إلى 8.6 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول.