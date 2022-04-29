شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لولو المجتمعية في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبرع السيد يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية، بمبلغ مليون ريال للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان).

الحملة التي افتُتِحت بتبرع سخي بمبلغ 30 مليون ريال من الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود و 20 مليون ريال سعودي من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود.

وتأتي هذه الحملة امتداداً لاهتمام ولي العهد بتطوير القطاع الخيري ببذل كل جهد ممكن لتمكين أنشطته ورعايته لرفع مساهمته في تنمية المجتمع.

وقال يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة و العضو لمجموعة اللولو العالمية: “نحن سعداء وفخورون لكوننا جزءًا من هذه المبادرة الإنسانية العظيمة. افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود هذه الحملة وأظهرا لنا أفضل طريقة لخدمة المجتمع. أدعوا الله العلي القدير أن يبارك الحكام أصحاب الرؤية لهذه الأمة العظيمة بالصحة الجيدة والعمر المديد ليظلوا نعمة للمحتاجين في جميع أنحاء العالم ".

واستفاد حتى الآن ما يقارب 5 ملايين شخص يواجهون صعوبات مالية، من الأيتام والمرضى وكبار السن، من الحملة التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

كان لهذا التركيز تأثير كبير على إحسان في قدرته على تقديم التبرعات لمن يستحقها.

تم تطويره ليسهل على سكان المملكة التبرع لأسباب مختلفة مثل تقديم سلال غذائية للأسر، ورعاية كبار السن، ومساعدة المرضى، وتغطية الرسوم التعليمية والمستلزمات للأيتام، ويسمح للمتبرعين بمتابعة تقدم مساهماتهم بطريقة آمنة رقمياً.