شكرا لقرائتكم خبر عن الإغلاق في الصين يهدد «أبل» بخسائر تصل إلى 8 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت شركة أبل الأمريكية العملاقة للإلكترونيات من احتمال تعرضها لخسائر في الأرباح، تتراوح ما بين أربعة إلى ثمانية مليارات دولار خلال الربع الحالي بسبب إجراءات الإغلاق في الصين للسيطرة على جائحة كورونا، وأيضا مشكلات سلاسل التوريد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أبل قولها خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن قيود كورونا التي اجتاحت الصين في الأسابيع الأخيرة سوف تلقي بظلالها على الربع السنوي الذي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل.

وأثارت هذه التوقعات مخاوف من أن مشكلات سلاسل التوريد سوف تستمر في التأثير على صناعة التكنولوجيا في العالم، في أعقاب التعافي قصير الأجل من أزمة كورونا.

وكانت شركات عديدة تعمل في مجال التكنولوجيا، مثل مايكروسوفت وتكساس إنسترومانت، أعربت مخاوفها من أن قيود كورونا في الصين سوف تؤثر على المبيعات وتعرقل تصنيع بعض الأجهزة الإلكترونية المهمة مثل جهاز الألعاب أيبوكس، على سبيل المثال.