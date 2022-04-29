شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط تبحث التعاون مع مؤسسة روكفيلر الدولية تعزيز الشراكات التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، راجيه شاه، رئيس مؤسسة روكيفيلر الدولية غير الهادفة للربح وهي مؤسسة عالمية مهتمة بتعزيز جهود التنمية في جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار لقاءاتها ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2022 المنعقدة بواشنطن، حيث بحثت التعاون مع المؤسسة في مجال تمويل المناخ وتعزيز الشراكات التنموية، كما استعرضت حجم محفظة التمويل الإنمائي تصل إلى نحو 26 مليار دولار، لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والجهود التي بذلتها الدولة لتعزيز الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة عززت جهود تحقيق الأمن الغذائي، من خلال زيادة الاستثمارات في صوامع تخزين الأقماح والحبوب، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، لتوفير مخزون آمن من القمح للتعامل مع الأزمة العالمية الحالية.

وتناول اللقاء جهود الحكومة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة الطاقة المتجددة من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والنماذج الرائدة من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله القطاع الخاص وشركاء التنمية والحكومة.

وشددت على أهمية دور المؤسسات الدولية والقطاع الخاص وكذلك المؤسسات غير الهادفة للربح مثل مؤسسة روكفيلر في دعم جهود العملالمناخي، وتوفير التمويل للبلدان النامية لتمويل خططها الوطنية لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

كما بحثت مع مؤسسة روكفيلر، نتائج منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تم عقدها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، بمشاركة العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وأهمية هذه الآلية للتعاون في دفع الجهود التنموية المشتركة بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

جدير بالذكر أن المؤسسة تطبق البيانات والعلوم والابتكار لتحسين صحة النساء والأطفال، وإنشاء أنظمة غذائية صحية ومستدامة، وتستهدف القضاء على الفقر لأكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، وتمكين التحول الاقتصادي الهادف حول العالم.