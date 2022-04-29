شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط تبحث التعاون مع مؤسسة روكفيلر الدولية تعزيز الشراكات التنموية والان مع تفاصيل الخبر
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة عززت جهود تحقيق الأمن الغذائي، من خلال زيادة الاستثمارات في صوامع تخزين الأقماح والحبوب، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، لتوفير مخزون آمن من القمح للتعامل مع الأزمة العالمية الحالية.
وتناول اللقاء جهود الحكومة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة الطاقة المتجددة من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والنماذج الرائدة من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله القطاع الخاص وشركاء التنمية والحكومة.
وشددت على أهمية دور المؤسسات الدولية والقطاع الخاص وكذلك المؤسسات غير الهادفة للربح مثل مؤسسة روكفيلر في دعم جهود العملالمناخي، وتوفير التمويل للبلدان النامية لتمويل خططها الوطنية لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة.
كما بحثت مع مؤسسة روكفيلر، نتائج منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تم عقدها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، بمشاركة العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وأهمية هذه الآلية للتعاون في دفع الجهود التنموية المشتركة بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
جدير بالذكر أن المؤسسة تطبق البيانات والعلوم والابتكار لتحسين صحة النساء والأطفال، وإنشاء أنظمة غذائية صحية ومستدامة، وتستهدف القضاء على الفقر لأكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، وتمكين التحول الاقتصادي الهادف حول العالم.