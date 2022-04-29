شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب 1.2 % مسجلاً 1916.21 دولار للأوقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الذهب اليوم الجمعة ارتفاعاً بأكثر من واحد بالمئة مدعوما بتراجع في الدولار، لكن من المرجح أن تسجل السبائك انخفاضا شهريا مع توقعات باقتراب رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير.

وبحلول الساعة 1144 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1916.21 دولار للأوقية لكن سعره انخفض 1.1 بالمئة حتى الآن هذا الشهر في أول تراجع شهري منذ يناير كانون الثاني.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1916.60 دولار للأوقية.

وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك "ارتفاع الدولار أول الأسبوع كان دافعا قويا لضعف الذهب وشهدنا الدولار وهو يعكس المسار... وهذا يقدم بوضوح بعض الدعم للذهب".