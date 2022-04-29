شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسواق المال الإماراتية فى آخر جلسات شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، آخر جلسة في شهر رمضان، حيث هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.02% خاسرًا نقطة وحيدة ليغلق عند مستوى 3719.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 129.2 مليون سهم محققة ما قيمته 327.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 5549 صفقة لـ31 سهمًا.

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 0.87%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.62%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.65%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.08%.

وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.79%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 2.87%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين-تكافل بنسبة 3.64%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 2.85%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.2 مليون ورقة بقيمة 65 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.93%.

كما تراجع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.388% خاسرًا 39.16 نقطة ليغلق عند مستوى 10041.12 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.869 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 361.7 مليون سهم، بقيمة 1.9 مليار درهم، عبر تنفيذ 9812 صفقة.

وهبطة قطاعي الطاقة والعقارات ببورصة أبو ظبي بنسبة 0.7%، 0.16%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.83%، يليه قطاعي المرافق والمواد الأساسية بنسبة 0.73%، 0.72%، على التوالي.

وارتفع 29 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 14.98%، ثم سهم "شركة أبو ظبي للموانئ" بنسبة 14.88%، ثم سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 4.76%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم "شركة دانة غاز" بنسبة 3.28%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 2.15%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 1.87%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 312.6 مليون درهم.