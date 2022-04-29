شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجه صوب تحقيق أفضل أداء شهري منذ 2015 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الدولار اليوم الجمعة تراجعا عن أعلى مستوياته في عشرين عاما، لكنه لا يزال يتجه صوب تحقيق أفضل أداء شهري منذ 2015.

وفي آخر أيام التداول في شهر اتسم بالتقلبات في أسواق العملة، انخفضت العملات الرئيسية على نحو طفيف.

وفي الساعة 1047 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار 0.6 بالمئة إلى 102.98. لكنه يتجه صوب زيادة 4.8 بالمئة في شهر أبريل، ومع تراجع الدولار تلقت عملات أخرى دعما، وارتفع اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.05655 دولار.

لكن اليورو بصدد الانخفاض شهريا بنسبة 4.5 بالمئة، وهو أكبر تراجع يسجله منذ 2015.

وظل تداول الين مقابل الدولار فوق مستوى 130 إذ جرى تداول الين عند 130.085 مقابل الدولار، أما الجنيه الاسترليني فزاد أمام الدولار وجرى تداوله عند 1.2572 دولار.