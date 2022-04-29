شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأوربية بنسبة 0.8% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة بدعم من نتائج أرباح قوية وارتفاع أسهم التعدين والتكنولوجيا، مما عزز الشهية للمخاطرة في نهاية شهر متقلب سادته مخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وبحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة ليقلص خسائره الشهرية إلى 1.1 بالمئة.

وارتفع قطاع شركات التعدين 1.9 بالمئة وجاء في صدارة القطاعات الصاعدة، في حين زادت أسهم قطاع التكنولوجيا 1.7 بالمئة بعد صعود نظيراتها الأمريكية مساء.

وقفز سهم شركة بروسس الهولندية لاستثمارات التكنولوجيا، التي تملك حصة كبيرة في تينسنت الصينية، 8.3 بالمئة بعد تقرير ذكر أن جهات تنظيمية أمريكية وصينية تتفاوض لإجراء عمليات مراجعة في خطوة مهمة لتجنب شطب إدراج شركات صينية في الولايات المتحدة.