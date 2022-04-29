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أسعار الواردات إلى ألماني ترتفع بأكثر من 30%

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الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار السلع الواردة إلى ألمانيا ارتفاعها خلال آذار/مارس الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الجمعة أن أسعار الواردات إلى ألمانيا ارتفعت بنسبة 2ر31% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبحسب البيانات، فإن هذه هي أقوى زيادة منذ عام .1974 وكان المحللون يتوقعون زيادة بنسبة 6ر28% في المتوسط. وفي شباط/فبراير الماضي، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 3ر26%.

وتستمر أسعار الطاقة على وجه الخصوص في الارتفاع بشكل حاد، حيث ارتفعت تكلفة الطاقة المستوردة بنسبة 5ر160% في آذار/مارس الماضي على أساس سنوي. وعزا مكتب الإحصاء السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة الحادة في أسعار الغاز الطبيعي، والتي تضاعفت أربع مرات على أساس سنوي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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