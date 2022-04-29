شكرا لقرائتكم خبر عن «برنت» يرتفع بنسبة 0.8% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت أسعار النفط لليوم الرابع اليوم الجمعة مع تغلب المخاوف من اضطراب الإمدادات الروسية على تأثير قيود الإغلاق لمكافحة كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، والتي تلقي بظلالها على الطلب.

وبحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 108.47 دولار للبرميل بعد صعودها 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 105.91 دولار للبرميل بعد زيادة 3.3 بالمئة أمس الخميس.

ويتجه الخامان صوب إنهاء الأسبوع على ارتفاع وتسجيل مكاسب لخامس شهر على التوالي بدعم من زيادة احتمالات انضمام ألمانيا إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي في حظر النفط الروسي.