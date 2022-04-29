شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم في مصر تسجل 41 جنيها بالمزارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن اليوم، وذلك وفق الأسعار المسجلة في المزارع، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء 41 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 46 جنيها للكيلو، وقد يختلف سعر المستهلك من منطقة إلى أخرى، مع استمرار ارتفاع الطلب على الدواجن في مصر.

سعر الدواجن اليوم

سعر الأبيض 41 جنيها

سعر الساسو 43 جنيه

كتكوت أبيض 8_8.25 جنيه

كتكوت ساسو 5_5.25 جنيه

أمهات بيضاء 31 جنيها

أسعار البيض في مصر، بالنسبة لكرتونة البيض الأبيض 48.5 جنيه والبيض الأحمر 54.5 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي 61 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن الجملة والمزارع ويصل السعر للمستهلك بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار.