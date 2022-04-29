شكرا لقرائتكم خبر عن مصر صدرت يوسفي بـ24 مليون دولار أوائل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت صادرات مصر من اليوسفي بشكل ملحوظ وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت الصادرات نحو 24 مليون و248 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مرتفعة من 17 مليون و983 ألف دولار في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت 6 ملايين و265 ألف دولار.

وجاءت صادرات مصر من اليوسفي ضمن قائمة صادرات مصر من السلع الزراعية 315 مليون و282 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 300 مليون و549 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزياد بلغت 14 مليون و733 ألف دولار، وتتضمن تلك الصادرات كلا من القطن "غير مندوف" بنحو 35 مليون و758 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 22 مليون و263 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 13 مليون و495 ألف دولار.

وشملت قائمة الصادرات أيضا كلا من صادرات الفول السوداني بقيمة بلغت نحو 15 مليون و865 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 8 ملايين و589 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 7 ملايين و276 ألف دولار، إلى جانب صادرات الليمون الحامض بقيمة 8 ملايين و685 ألف دولار، مقابل 7 ملايين و203 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت مليون و482 ألف دولار.