شكرا لقرائتكم خبر عن 8نصائح تحمي عملاء البنوك من الاحتيال المالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد مختصون 8 نصائح لعملاء البنوك للتصدي إلى الاحتيال المالي، وهي: الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية، واستخدام المواقع والتطبيقات الإلكترونية الرسمية للجهات المالية لإجراء العمليات المالية، وتحميلها من مصادر رسمية وموثوقة، وعدم الضغط على أي رابط يصل للعميل يدعي أنه جهة تجارية أو حكومية أو مالية إلا بعد التأكد من الجهة المرسلة، ووضع اليد على لوحة الأرقام في جهاز الصرف الآلي أو نقاط البيع عند إدخال الرقم السري.

وأضافوا إن من ضمن النصائح: تغيير الرقم السري لجميع بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية بشكل دوري، وبعد العودة من السفر خارج المملكة عبر قنوات التواصل الرسمية من البنك، إضافة إلى تثبيت برامج حماية على الجوال أو الحاسوب الشخصي لجعل تصفح الإنترنت أكثر أمانا، وعدم الرد على أي اتصال بأرقام دولية مشبوهة أو الأرقام المجانية المخصصة بالأصل للشكاوى وليست للاتصال.

وأكدوا أن الجهات المعنية لا تطلب معلومات البطاقات البنكية، موضحين أن تعدد أساليب الاحتيال وتطورها متزامن مع تطور التقنية ومن الضروري التوعية والتثقيف بشكل مستمر لتجنب الوقوع في مصيدة المحتال.

أساليب متجددة لخداع العميل

أكد الباحث التقني مؤيد الشميري أن أساليب الاحتيال المالي تتجدد بشكل مستمر، وتتطور بتطور التقنية، مشيرًا إلى أن من أكثر طرق الاحتيال خلال الأيام الماضية هو الاتصال على الأشخاص باستخدام برنامج تغيير الرقم والاتصال، وإجراء المكالمات الهاتفية عبر تطبيق يخفي الرقم المتصل؛ مما يصعب كشف الرقم الحقيقي وهي تختلف حسب البرنامج المستخدم وعند الاتصال، واستخدام أرقام غريبة أو مجهولة، التي سوف تظهر على شاشة المتصل به وهذه التطبيقات متاحة في المتاجر الإلكترونية.

وأضاف إنه لتجنب تلك العمليات يجب تثقيف العميل بأساليب الاحتيال التقنية الجديدة وعدم الإفصاح عن أي معلومة بنكية لأي اتصال، والتأكد من صحة الروابط قبل الشراء من الإنترنت، وعدم الرد على أي اتصال بأرقام دولية مشبوهة أو الأرقام المجانية المخصصة بالأصل للشكاوى وليست للاتصال.

حملات ممنهجة لسرقة البيانات

قال مدير مركز تقنية المعلومات بالكلية التقنية بجدة نايف الثبيتي إنه مع تطور أساليب الاحتيال المالي من خلال الاتصالات الواردة للضحايا وانتحالهم صفة موظفين يعملون لدى البنك المركزي أو أي بنك محلي أو أي جهة حكومية، أصبح بالإمكان استخدام برمجيات متوافرة في المتاجر العالمية تمكّن المحتال من إخفاء رقم المتصل لإخفاء الهوية؛ إذ أصبح بإمكانهم استخدام ميزة أخرى متوافرة في هذه التطبيقات وهي تغيير رقم المتصل إلى أي رقم، وعلى سبيل المثال الرقم المجاني للبنك المركزي السعودي، وبالتالي يتم خداع الضحية عند رؤية رقم مجاني وارد على هاتفه وينجرف لتلبية الطلبات الواردة من خلال هذا الاتصال.

وأضاف الثبيتي: إن البنك المركزي نشر تغريدة على حسابه بتاريخ 17 أبريل الحالي بعنوان «كيف يتم انتحال صفة البنك المركزي السعودي؟» وتم التوضيح للمتعاملين بأن البنك المركزي السعودي لا يستخدم الرقم المجاني أو رقم مركز الاتصال 8001256666 في الاتصال على العملاء وأن هذا الرقم مخصص لتلقي المكالمات فقط، ورغم ذلك يقع البعض فريسة للمحتالين.

وأوضح أن أهم النصائح لتجنب الاحتيال المالي تبدأ من العميل وهو بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية مثل البطاقة المصرفية لأي شخص أو جهة كانت، واستخدام المواقع والتطبيقات الإلكترونية الرسمية للجهات المالية لإجراء العمليات المالية، وتحميلها من مصادر رسمية وموثوقة، وعدم الضغط على أي رابط يصل للعميل يدّعي أنه جهة تجارية أو حكومية أو مالية إلا بعد التأكد من الجهة المرسلة، ووضع يد العميل على لوحة الأرقام في جهاز الصرف الآلي أو نقاط البيع عند إدخال الرقم السري.

وتابع: من ضمن النصائح التي يجب العميل اتباعها، لا سيما في ظل ارتفاع الحملات الممنهجة لسرقة البيانات هو تغيير الرقم السري لجميع بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية بشكل دوري، وبعد العودة من السفر خارج المملكة عبر قنوات التواصل الرسمية من البنك، إضافة إلى تثبيت برامج حماية على الجوال أو الحاسوب الشخصي لجعل تصفح الإنترنت أكثر أمانًا.