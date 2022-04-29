جمعية أرامكو تبحث زيادة رأس المال 12 مايو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت شركة أرامكو السعودية يوم 12 مايو 2022 موعدا لعقد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 60 مليار ريال إلى 75 مليار ريال، عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل 10 أسهم يملكها المساهمون

وأوضحت الشركة أنه يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور اجتماع الجمعية والتصويت الكترونيا خلال الاجتماع بحسب الأنظمة واللوائح.

وأشارت إلى أنه لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهم واحد أو أكثر ممن يمثلون نصف الأسهم العادية على الأقل، بشرط أن تكون الدولة ممثلة في الاجتماع. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهم واحد أو أكثر ممن يمثلون ربع الأسهم العادية على الأقل، بشرط أن تكون الدولة ممثلة في الاجتماع.

وبحسب بيان صادر عن الشركة سيبحث اجتماع الجمعية ما يلي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

2. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 15,000,000,000 ريال من الأرباح المبقاة، وفقا لما يلي:

– ستتم زيادة رأسمال الشركة من خلال رسملة مبلغ 15,000,000,000 ريال من الأرباح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهما واحدا (1) لكل عشرة أسهم (10) مملوكة في الشركة.

– يبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة ستين مليار (60,000,000,000) ريال وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة خمسة وسبعين مليارا (75,000,000,000) ريال، بنسبة زيادة قدرها 25 %.

– يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة مئتي مليار (200,000,000,000) سهم وسيصبح بعد الزيادة مئتين وعشرين مليار سهم (220,000,000,000 ).

– تهدف الشركة من خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.

– في حال وجود كسور أسهم نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كل بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

– تكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي أرامكو السعودية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

– تعديل المادة (6) من نظام الأساس للشركة المتعلقة برأسمالها.