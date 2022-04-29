أمريكا تتجه لفرض رسوم إغراق على ألواح الطاقة الشمسية 239%

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وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن قطاع الطاقة الشمسية الأمريكي البالغ قيمته 30 مليار دولار يواجه خطر التعثر بسبب قضية الإغراق ضد واردات ألواح الطاقة الشمسية، في ظل احتمال فرض رسوم إغراق بنسبة 239% على واردات الولايات المتحدة من ألواح الطاقة الشمسية.ونقلت وكالة بلومبيرج عن توم رومسي كبير نواب رئيس شركة كومبتتيف باور فينشرز، التي تطور مشروع محطة مابل هيل للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، القول إن «مشروعات الطاقة الشمسية في مختلف أنحاء البلاد بما في ذلك مشروعاتنا تكاد تكون قد توقفت».
وبحسب إحدى المنظمات الحقوقية المعارضة لتحقيق الإغراق ضد واردات ألواح الطاقة الشمسية فإن 65% على الأقل من مشروعات الطاقة الشمسية المقرر دخولها الخدمة خلال العامين الحالي والمقبل، تواجه خطر الإلغاء أو التأخير بنسبة كبيرة. وقد يحتاج التحقيق إلى عام حتى يصل إلى نتيجة.
وتهدد رسوم الإغراق المحتملة منتجات ماليزيا وتايلاند وفيتنام وكمبوديا، وهي الدول التي تورد نحو 80% من ألواح الطاقة الشمسية التي تستوردها الولايات المتحدة.
4 دول تورد 80% من ألواح الطاقة الشمسية لأمريكا:
ماليزيا
تايلاند
فيتنام
كمبوديا
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