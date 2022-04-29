شكرا لقرائتكم خبر عن 17.7 مليار ريال قيم أصول الأسهم المحلية بصناديق الاستثمار العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف التقرير السنوي لهيئة السوق المالية أن قيم أصول الأسهم المحلية في صناديق الاستثمار العامة في العام الماضي، بلغت 17.7 مليار ريال، مستحوذة على 70.4 % من قيم الأصول لإجمالي أموال صناديق الأسهم العامة، فيما بلغ عددها 76 صندوقا، بينما بلغ عدد المشتركين نحو 130.555 ألف مشترك.

وأشار التقرير إلى أن قيم أصول الأسهم الخليجية جاءت في المرتبة الثانية في مؤشرات الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم مصنفة بحسب النطاق الجغرافي، بقيم أصول بلغت 2.08 مليار ريال، مستحوذة على نسبة 8.3 % من نسبة قيم الأصول لإجمالي أصول صناديق الأسهم العامة، بينما بلغ عددها 24 صندوقا، فيما بلغ عدد المشتركين بتلك الصناديق نحو 7.876 ألف مشترك.

وبحسب التقرير، فإن الأسهم الأمريكية جاءت في المرتبة الثالثة بين أنواع الصناديق بقيم أصول بلغت نحو 1.8 مليار ريال، مستحوذة على 7 % قيم الأصول لإجمالي أصول صناديق الأسهم العامة، بينما بلغ عدد المشتركين بها 697 مشتركا موزعين على ثلاثة صناديق.

وذكر التقرير أن عدد المشتركين في الصناديق المستثمرة في الأسهم الأوروبية بلغ 408 مشتركين، موزعين على 4 صناديق، بينما بلغت قيم الأصول بها نحو 853.6 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 3.4 % من نسبة قيم الأصول لإجمالي أصول صناديق الأسهم العامة.

وأفاد التقرير أن الأسهم الآسيوية استحوذت على 3.1 % من نسبة قيم الأصول لإجمالي أصول صناديق الأسهم العامة، بقيمة 776.1 مليون ريال، فيما بلغ عدد المشتركين بتلك الصناديق نحو 907 مشتركين موزعين على 7 صناديق.

ووفقًا للتقرير، فإن عدد المشتركين في الصناديق المستثمرة في الأسهم العربية بلغ 210 مشتركين، موزعين على ثلاثة صناديق، قيم أصول بلغت 180.1 مليون ريال، مستحوذة على 0.7 % من نسبة قيم الأصول الإجمالية، فيما بلغ عدد صناديق الأسهم الدولية الأخرى 12 صندوقا، بعدد مشتركين بلغ 1.663 مشتركا، وبقيم أصول 1.76 مليار ريال، مستحوذة على نسبة 7 %.

وأوضح التقرير أن عدد الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم المصنفة بحسب النطاق الجغرافي بلغ 129 صندوقا بعدد مشتركين بلغ 142.316 مشتركا، وبقيم أصول بلغت 25.096 مليار ريال.

ولفت التقرير إلى أن نسب أصول صناديق الاستثمار العامة بحسب نوع الصندوق في العام الماضي توزعت بنسب 57.6 % لأسواق النقد، و15.1 % لأدوات الدين، و11.1 %، للأسهم، و9.7 % للاستثمار العقاري المتداول، و3 % للعقاري، و1.1 % للقابض، و0.7 % للمؤشرات المتداولة، والباقي لأنواع أخرى بنسبة 1.7 %.