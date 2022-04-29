شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية تختتم جلسات رمضان مرتفعة بـ 7 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مؤشر السوق المالية، جلسات الأسبوع وشهر رمضان المبارك، على ارتفاع بنسبة 0.7 % مغلقًا عند 13734 نقطة، مسجلًا أعلى إغلاق منذ 2006، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.6 مليار ريال، على نحو 9.4 مليون سهم.

بلغ عدد الأسهم التي سجلت ارتفاعات 118 سهمًا كان أبرزها «الأهلي السعودي» بأكثر من 5 % عند 79 ريالا، مسجلًا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، و«أرامكو السعودية» الذي سجل أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق عند 44.90 ريال، بينما سجلت الأسهم المتراجعة 77 سهمًا.

وتوقف التداول في السوق المالية، اعتبارًا من نهاية جلسة أمس لإجازة عيد الفطر المبارك، على أن يستأنف التداول الأحد 8 مايو 2022 المقبل.