شكرا لقرائتكم خبر 90 % من الرخص التعدينية الصادرة في مارس لمحاجر مواد البناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 49 رخصة تعدينية خلال مارس 2022، تشمل 44 رخصة لمحاجر مواد البناء تمثل 89.8% من إجمالي الرخص المصدرة، و4 رخص فائض خامات معدنية، ورخصة كشف واحدة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى الشهر الماضي وصل إلى 2,054 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,319 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 530 رخصة، ثم رخص الاستغلال التي سجلت قرابة 166 رخصة، و29 رخصة استطلاع و10 رخص فائض خامات معدنية.

واستحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 444 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 387، ثم المنطقة الشرقية بـ 326، ومنطقة المدينة المنورة التي سجلت 208 رخص، من إجمالي الرخص السارية في القطاع.

وكان نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ، ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام رخـص الاستغلال، التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاما قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) والتي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة «فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة».

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بأن يصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.

الرخص التعدينية خلال مارس 2022

إصدار 49 رخصة تشمل:

44 رخصة لمحاجر مواد البناء

4 رخص فائض خامات معدنية

1 رخصة كشف

الرخص التعدينية السارية حتى مارس

الإجمالي 2,054 رخصة تشمل:

1,319 رخصة محاجر مواد البناء

530 رخصة كشف

166 رخصة استغلال

29 رخصة استطلاع

10 رخص فائض خامات معدنية

الرخص بحسب المناطق:

