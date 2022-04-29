298 مليارا فائض متوقع للميزانية السعودية في 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر أن تحقق الميزانية السعودية فائضا بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مع تحسن أسعار النفط وتجاوزها مستويات 100 دولار للبرميل منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي وترجيح استمرارها في هذا المتوسط خلال العام الجاري.

وتوقعت شركة جدوى للاستثمار في تقرير حديث لها أن تحقيق السعودية زيادة كبيرة في فائض الميزانية، تصل إلى 298 مليار ريال (7.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، في عام 2022، مقارنة بفائض 90 مليار ريال متوقع بحسب بيان الميزانية للعام 2022، والذي أصدرته وزارة المالية. كما توقعت أن يبلغ الفائض 210 مليارات ريال في العام القادم 2023، يمثل 5.7% من الناتج المحلي.

وقدر التقرير أن يبلغ متوسط سعر النفط لخام برنت 102 دولار للبرميل للعام الحالي 2022.

وقال التقرير «إنه بناء على أسعار خام برنت عند 102 دولار للبرميل، وإنتاج للنفط الخام عند 10.5 ملايين برميل يوميا كمتوسط لعام 2022 ككل، يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات النفطية للحكومة نحو 935 مليار ريال بزيادة 66%، عن حجمها العام السابق، مما يؤدي إلى إيرادات إجمالية بقيمة 1.3 تريليون ريال».

وأضاف التقرير أنه في جانب المصروفات، وتماشيا مع العامين الماضيين، يتوقع أن يتجاوز الإنفاق الفعلي مستوى الإنفاق المقرر في الميزانية بنسبة 5%، مما يؤدي إلى مصروفات إجمالية بقيمة 1 تريليون ريال.

وأوضحت جدوى أن الوضع السياسي بشأن الصراع الروسي- الاوكراني لا يزال متقلبا، وعليه فإن خطر حدوث تحول جذري في الأحداث يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط، كفرض عقوبات مباشرة على النفط والغاز الروسيين من قبل الاتحاد الأوروبي، لايزال ممكنا جدا.

وأشارت «جدوى» إلى أن هناك عددا من التطورات الجارية حاليا ستخفف من مخاطر حدوث زيادات كبيرة في أسعار النفط في المدى القريب، وتشمل هذه التطورات، تأثر طلب النفط في الصين نتيجة لتجديد عمليات الإغلاق المرتبطة (بكوفيد 19)، والمخاطر العامة المتصلة بانخفاض الطلب على النفط نتيجة لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، والإفراج عن 240 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية خلال الأشهر الستة المقبلة.

توقعات ميزانية2022:

- الإيرادات النفطية 935 مليار ريال (الزيادة 66%)

- إجمالي الإيرادات 1.3 تريليون ريال

- إجمالي المصروفات 1 تريليون ريال (الزيادة 5%)

- فائض الميزانية 298 مليار ريال

التقديرات بناء على:

- متوسط أسعار خام برنت عند 102 دولار للبرميل

- متوسط إنتاج النفط الخام 10.5 ملايين برميل يوميا

توقعات ميزانية 2022: