أوبك+ تتجه للتمسك بالاتفاق في اجتماع مايو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتجه تحالف «أوبك+» إلى التمسك بالاتفاق الجاري والموافقة على زيادة في الإنتاج بواقع 432 ألف برميل يوميا لشهر يونيو في اجتماعه المقبل.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر لها أمس، أن تحالف «أوبك+» سيتمسك على الأرجح بالاتفاق الحالي ويوافق على زيادة مستهدفة جديدة في الإنتاج لشهر يونيو بواقع 432 ألف برميل يوميا عندما يجتمع في الخامس من مايو.

ويأتي اجتماع أوبك بلس في وقت اتسعت فيه فجوة إمدادات النفط من «أوبك+» في مارس بسبب العقوبات على روسيا.

وأظهر تقرير من مجموعة «أوبك+»، أن إنتاج تحالف منتجي النفط كان أقل بواقع 1.45 مليون برميل يوميا من أهداف الإنتاج الخاصة بشهر مارس، مع بدء تراجع إنتاج روسيا جراء العقوبات التي فرضها الغرب.

وأشار التقرير إلى أن إنتاج روسيا كان أقل بنحو 300 ألف برميل يوميا من حصتها في مارس، إذ أنتجت 10.018 مليون برميل يوميا، وذلك استنادا إلى مصادر ثانوية.

وكشفت البيانات أن الامتثال بتخفيضات الإنتاج ارتفع إلى 157% في مارس، من 132% في فبراير.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت في وقت سابق، «إن التأثير الكامل للعقوبات وابتعاد المشترين عن النفط الروسي سيبدأ اعتبارا من مايو فصاعدا».

وذكرت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، في تقريرها الشهري عن النفط «نفترض أن الخسائر في أبريل ستزيد في المتوسط إلى 1.5 مليون برميل يوميا في الشهر مع تراجع إنتاج المصافي الروسية وعزوف المشترين».

وأضافت «اعتبارا من شهر مايو فصاعدا، يمكن أن يتوقف ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا من إمدادات النفط الروسية إذ يدخل التأثير الكامل للحظر الطوعي الآخذ في الاتساع على موسكو حيز التنفيذ».