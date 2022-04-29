3 مليارات أرباح الاتصالات السعودية في الربع الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح شركة الاتصالات السعودية (stc) إلى 3.03 مليارات ريال خلال الربع الأول، مقابل 2.95 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3%.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للشركة ارتفاع الربح التشغيلي إلى 3.8 مليارات ريال خلال الربع الأول، مقابل 3.48 مليارات ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 10%.

وبلغ إجمالي الربح 9 مليارات ريال خلال الربع الأول، مقابل 8.55 مليارات ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 7%.

وبلغت ربحية السهم 1.52 ريال، مقابل 1.48 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة ارتفاع الربح خلال الربع الأول بمبلغ 83 مليون ريال إلى:

– ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1,296 مليار ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 703 ملايين ريال مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 593 مليون ريال.

– انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 59 مليون ريال.

وفي المقابل:

– ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 251 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع كل من مصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 116 مليون ريال والمصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 115 مليون ريال.

– ارتفع إجمالي المصاريف الأخرى بمبلغ 279 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيس إلى تسجيل صافي الحصة في نتائج وانخفاض القيمة للاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ (229) مليون ريال مقارنة بمبلغ 22 مليون ريال.

ووفق نتائج الشركة بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) للربع الأول مبلغ 6,3 مليارات ريال مقابل 5,84 مليارات ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع وقدره 7.86%.

وبلغ إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين 2,850,655 سهم حتى نهاية الربع الأول من عام 2022.