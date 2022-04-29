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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كاوست أعلنت عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين لعام 2022، الهادف إلى تزويد الخريجين بأفضل الممارسات العملية والإدارية وكسب المهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل. وحددت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» المسارات المطلوبة المتمثلة في مسار التعليم لمختلف التخصصات العلمية والنظرية والأدبية والتعليمية مثل: اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، ورياض الأطفال إلى جانب مسار الأعمال بمختلف التخصصات التقنية والهندسية والإدارية مثل: التسويق والاتصالات، والعلاقات العامة، والتصميم الجرافيكي، والرسوم المتحركة، وتقنية المعلومات، ونظم المعلومات الإدارية، وعلم البيانات، وعلوم الحاسب، والأمن السيبراني، وإدارة الأعمال. التسويق والاتصالات، والعلاقات العامة، والتصميم الجرافيكي، والرسوم المتحركة، وتقنية المعلومات، ونظم المعلومات الإدارية، وعلم البيانات، وعلوم الحاسب، والأمن السيبراني، وإدارة الأعمال.

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