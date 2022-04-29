طرح 4 مشروعات سدود في عسير للاستثمار أمام القطاع الخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة 4 مشروعات سدود مياه بمنطقة عسير للاستثمار أمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تطوير المناطق المحيطة بالسدود وحمايتها، ودعم الأنشطة الترفيهية بالمنطقة، بالإضافة إلى المحافظة على مياه السدود.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن الفرص الاستثمارية الأربع بالمنطقة، والتي تمثلت في طرح سد وادي الفيض الواقع شمال شرق محافظة ظهران الجنوب، وتقدر مساحته الإجماليةـ 1,150,863 م2، وسدين بمحافظة بلقرن، هما سد عياش بمساحة إجمالية تقدر بـ 879,271 م2، وكذلك سد شيبانة بمساحة إجمالية تبلغ 2,902,350,50 م2، بالإضافة إلى سد بدوه بمحافظة النماص بمساحة إجمالية بلغت نحو 1,944,391,50 م2.

وبينت أن آخر موعد لتسليم العروض الخاصة بسدي «بدوه وشيبانة» سيوافق يوم 21 / 12 / 1443هـ، وأن موعد فتح المظاريف سيكون يوم 22 / 12 / 1443هـ، بينما سيكون آخر موعد لتسليم العروض الخاصة بسدي «الفيض ووعياش»، يوم 18 / 12 / 1443هـ، وموعد فتح المظاريف سيوافق يوم 19 / 12 / 1443هـ.

ودعت الوزارة الراغبين في شراء كراسة الشروط والمواصفات التقدم لمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو فرع الوزارة بمنطقة عسير، داعية المهتمين إلى التواصل عبر البريد الالكتروني: Investormewa.gov.sa، أو الاتصال على الرقم الموحد: 939 .

4 مشاريع:

سد وادي الفيض بمحافظة ظهران الجنوب

سد عياش بمحافظة بلقرن

سد شيبانة بمحافظة بلقرن

سد بدوه بمحافظة النماص