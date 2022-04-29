شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى مصانع الغزل البيئة باستخدام البوليستر الريسيكل.. فى 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلجأ بعض مصانع الغزل والنسيج لاستخدام البوليستر الريسيكل، بدلا من البوليستر الفيرجن المصنع من البنرول.. فما هو البوليستر الريسيكل وكيفية دخوله فى الصناعة ودوره فى حماية البيئة..

1- هو عبارة عن استخدام خامات البلاستيك، خاصة زجاجات المياه فى التصنيع.

2- يتم الغسيل والفرز والتعقيم، ثم التكسير وتحويله إلى شرائح أو قطع صغيرة.

3- مرحلة تصنيع الشعيرات البوليستر.

4- مرحلة تصنيع الملابس.

5- الأمم المتحدة تنادي بالإسراع فى زيادة إنتاجه، وكلفت بيوت الأزياء العالمية بتصنيع ملابس منه.

6- من مزاياه تقليل الانبعاث الكربوني CO2 بنسبه 75%.

7- تقليل الطاقه المستهلكه بنسبه 75% عن البوليستر الفيرجن .

8- تقليل استهلاك المياه بنسبة لاتقل عن 20% عن البوليستر الفيرجن.

9- واحد طن من البوليستر يقلل 5.7 متر مربع من تلوث الارض وتبويرها.

10 - إنتاج 2 مليون طن سنويا من البوليستر الريسيكل يوفر عوادم مليون سياره تسير علي الطرق وتلوث البيئة.