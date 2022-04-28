شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "CIB" وتراجع "إيديتا" و"المصرية للاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 215.553 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع شركة إيديتا للصناعات الغذائية إلى 126.340 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.670 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 482.977 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 376.633 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 240.594 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع حديد عز عند 78.568 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية- دومتى عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.982 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة بنك القاهرة، وربح رأس المال السوقي 17.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.132 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 8.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.4 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 95.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.46%، والعرب على 0.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 92.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 7.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 168.6 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 75 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 211.6 مليون جنيه، 37.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.07%، ليغلق عند مستوى 11047 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 1909 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 13533 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 4445 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 1873 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 2851 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوى 3893 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1182 نقطة.

وصعدت أسهم 112 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 14 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.