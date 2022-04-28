شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع «بتكوين» متخطية 40 ألف دولار للوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة "بتكوين" اليوم بنسبة 2.7% ليزيد على 40 ألف دولار للوحدة الواحدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن تذبذب سعر العملة الرقمية الأشهر في العالم خلال تعاملات اليوم تراوح بين 38889 و40192 دولار للوحدة.

ورغم ارتفاع سعر البتكوين اليوم، فإنه مازال أقل بنسبة 42% عن أعلى مستوى له عندما سجل 68992 دولارا يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأقل بنسبة 13% عن مستواه في بداية العام الحالي.