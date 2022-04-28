شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: توقعات بتمسك أوبك+ بزيادة الإنتاج في يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر من أوبك+ اليوم الخميس إن التحالف سيتمسك على الأرجح بالاتفاق الحالي ويوافق على زيادة مستهدفة محدودة أخرى في الانتاج لشهر يونيو حزيران عندما يجتمع في الخامس من مايو أيار رغم توقعات من روسيا بانخفاض إنتاجها أكثر.

وتعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا فيما يعرف باسم (أوبك+)، على إلغاء تخفيضات الإنتاج القياسية المطبقة منذ انتشار جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

لكن كبار المستهلكين بقيادة الولايات المتحدة يضغطون على المجموعة لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع، خاصة وأن العقوبات الغربية أضرت بالإنتاج الروسي.