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عروض هائلة من ’’كارفور‘‘ على الشاشات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والملابس بمناسبة عيد الفطر 2022

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت سلسلة كارفور عن تخفيضات هائلة، على الشاشات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والملابس ولعب الأطفال، بمناسبة عيد الفطر المبارك 2022.

وأكدت إدارة كارفور أن الخصومات تصل لـ50 % وتستمر حتى 7 مايو 2022، بجميع الفروع.

وأشارت السلسلة الأشهر في مصر إلى أن العروض متاحة أيضا للشراء أونلاين، من خلال: https://bit.ly/3eeLjFI

وفيما يلي العروض:

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للمزيد من العروض: https://bit.ly/3Lt2O4n

فروع كارفور ماركت بمصر:

جرين بلازا - Green Plaza

رويال بلازا - Royal Plaza

الملتقى - Al-Moltaqa

المنصورة - Mansoura

خليج نعمة - Neama Bay

همبرا - Hambra

صن تيرا - Sunterra

ميجا مول - Mega Mall

ميراج سيتي - Mirage City

المعادي الجديدة - New Maadi

حلوان - Helwan

طرة - Torah

الحمد - El-Hamd

دون تاون - Down Town

زيزينيا - Zizinia

بيرامدز مول - Pyramids Mall

بيرامدز فيو - Pyramids View

دولفين مول - Dolphin Mall

جزيرة بلازا - Gezira Plaza

طيبة مول - Tiba Mall

السراية مول - Saraya Mall

حلوان - Helwan

15 مايو - 15 May

فروع كارفور هايبر بمصر:

سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi

كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City

صن سيتي - Sun City

الشروق - Shorouk

العبور - Obour

داندي - Dandy

سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria

سيتي لايت - City Light

عروبة - Orouba

طنطا - Tanta

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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