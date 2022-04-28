خطوات يجب اتباعها لاستعادة الفيزاATM بعد سحبها من ماكينة الصراف الآلي

الشارقة - اميمة ياسر - أصبحت البطاقات البنكية «الفيزا» واحدة من أهم الأساسيات في حياتنا اليومية، فمن خلالها يمكن الحصول على الراتب، كما أنها تحمي الإنسان من حمل مبالغ مالية كبيرة، إلا أن العملاء قد يتعرضون لبعض المواقف مثل سحب ماكينات الصراف الآلي لبطاقة الفيزا، فكيف يمكن التعامل مع تلك الحالة؟ وما هي أسباب سحب بطاقات الفيزا؟.



وتشهد هذه الأيام توافد المواطنين على ماكينات الصراف الآلي «ATM»، مع اقتراب عيد الفطر المبارك الذي يصادف مع بداية شهر جديد وصرف المرتبات للعاملين في القطاعين العام والخاص، وهو ما يخلق حالة من الزحام أمام البنوك وعلى ماكينات الصراف الآلي.

سحب الماكينة للفيزا أو البطاقات الائتمانية

وقد يواجه المواطنون بعض المشاكل أثناء عملية سحب النقود من ماكينات الصراف الآلي «ATM»، أكثر هذه المشاكل انتشارًا، هي سحب الماكينة للفيزا أو البطاقات الائتمانية المختلفة التي يحصل من خلالها المواطن على الراتب أو رصيده في البنك، وهو ما يتسبب في مشكلة للعميل تجعله غير قادر على استرداد الفيزا وبالتالي لا يمكنه سحب المبالغ التي يحتاجها.



التواصل مع خدمة العملاء

ونصح الخبير المصرفي محمد عيد، أن أولى الخطوات التي يجب على العميل اتخاذها في حالة سحب الفيزا، هي التواصل مع خدمة عملاء البنك التابع له، من خلال خدمة العملاء يتم إيقاف البطاقة الائتمانية أو الفيزا حتى يتم الحفاظ على الرصيد المالي للعميل وسرية البيانات، بعده يتم التوجه لأحد فروع البنك وتقديم طلب استبدال فيزا لاستخراج بدل فيزا.

بعد تقديم طلب استبدال الفيزا أو البطاقة الائتمانية، يستطيع العميل أن يحصل على الفيزا الجديدة بعد مرور 5 أيام عمل، ويتم استلامها من خلال شركة الشحن، ويصل خلال أسبوعين من سحب الفيزا أو البطاقة الائتمانية.

رسوم استبدال الفيزا

يتطلب استرداد الفيزا رسومًا في حالة سحبها من ماكينة الصراف الآلي «ATM»، وهي تختلف باختلاف نوعية الفيزا المسحوبة سواء كانت بطاقات خصم مباشر أو بطاقات ائتمانية كما تختلف من بنك إلى آخر.

أسباب سحب بطاقة الفيزا في ماكينات الصراف الآلي

تقوم ماكينات الصراف الآلي بسحب الفيزا خلال بعض عمليات الإيداع أو السحب في بعض الحالات وهي كالآتي:

- إذا قام العميل بإدخال كلمة المرور الخاصة بالفيزا خطأ 3 مرات متتالية أو خلال 24 ساعة.

- قيام العميل بالتأخر في كتابة كلمة المرور الخاصة بالبطاقة عند القيام بعملية بنكية.

- أن تكون بطاقة الفيزا منتهية الصلاحية أو Expiration Date.

- يتم سحب البطاقة إذا قام أحد الأشخاص بالإبلاغ عن سرقة أو ضياع الكارت بالرقم، وبالتالي يقوم البنك بسحب البطاقة فورًا.

- التأخر في سحب بطاقة الفيزا بعد انتهاء عملية السحب أو الإيداع.

- في بعض الحالات يكون العطل من ماكينة الصراف الآلي نفسها

خطوات استعادة بطاقة الفيزا

وإذا تعرضت لسحب الفيزا الخاصة بك، فعليك القيام بالآتي:

- أول ما يجب القيام به هو الاتصال بخدمة العملاء وإبلاغ الموظف المختص، عن عنوان ماكينة ورقمها، وتوقيت سحب البطاقة.

- في حالة كانت الماكينة موجودة داخل أحد فروع البنوك، فسيتم الاحتفاظ بالفيزا داخل الفرع، حتى يتمكن صاحب البطاقة من استلامها في اليوم التالي.

- أما إذا كانت الصراف الآلي تابع لبنك آخر، فسيتم إيقاف البطاقة وفقدان الكارت، وسيتم استعادة الكارت خلال أقرب وقت، أو يقوم البنك بطباعة كارت جديد بدلًا من المفقود ويستمر من 6 لـ7 أيام عمل لاستلام البطاقة الجديدة.