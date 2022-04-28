شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأخضر يكسو بورصات الخليج بآخر جلسات رمضان باستثناء هبوط قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر رمضان، باستثناء هبوط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.16% خاسرًا 22.44 نقطة ليغلق عند مستوى 13590.81 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.66% رابحًا 89.96 نقطة ليغلق عند مستوى 13733.87 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.17% رابحًا 275.37 نقطة ليغلق عند مستوى 23909.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 151.7 مليون سهم بقيمة 8.6 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.35%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.96%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.62%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.23%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.87%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات والاستثمار والتمويل بنسبة 0.69%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والبنوك بنسبة 0.66%، 0.64%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.97%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.53%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.3%، ثم قطاعي النقل والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.04%.

وقفز 118 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عناية" بنسبة 9.96%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.86%، ثم سهم "علم" بنسبة 6.92%، وتراجع 77 سهمًا على رأسها سهم "أكوا باور" بنسبة 2.35%، ثم سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 2.28%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 2.22%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.04 مليار ريال سعودي.





بورصة دبيكما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.89% رابحًا 32.94 نقطة ليغلق عند مستوى 3720.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 133.6 مليون سهم محققة ما قيمته 463.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 6363 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 1.77%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.44%، يليه قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات المالية والخدمات بنسبة 0.64%، 0.63%، 0.62%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.4%، فيما تراجع قطاعي السلع والاتصالات بنسبة 5.25%، 0.6%، على التوالي.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 5%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.70%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 7.32%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.19%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 22.8 مليون ورقة بقيمة 146.1 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيوصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.738% رابحًا 12.70 نقطة ليغلق عند مستوى 10080.28 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.867 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 203 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.2 ألف صفقة.

وقفزت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها التقديري للمستهلك بنسبة 4.46%، أعقبه الاتصالات بنسبة 1.52%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.96%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.39%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع المرافق بنسبة 0.72%.

وارتفع 27 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 14.94%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 14.8%، ثم سهم "شركة الخليج الاستثمارية" بنسبة 14.55%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم "شركة فودكو القابضة" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 4.11%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 324.9 مليون درهم. بورصة البحرينوقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.88% رابحًا 18.03 نقطة ليغلق عند مستوى 2056.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 851 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 69.11% مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة البركة المصرفية، مجموعة جي أف إتش المالية، البنك الأهلي المتحد، بنسبة 9.67%، 2.09%، 1.5%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 45.94% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.72%. بورصة البحرينوقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.88% رابحًا 18.03 نقطة ليغلق عند مستوى 2056.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 851 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 69.11% مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة البركة المصرفية، مجموعة جي أف إتش المالية، البنك الأهلي المتحد، بنسبة 9.67%، 2.09%، 1.5%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 45.94% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.72%.

كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 26.51% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.19%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 18.56% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.10%.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.48% رابحًا 40.13 نقطة ليغلق عند مستوى 8358.46 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.49% رابحًا 45.38 نقطة ليغلق عند مستوى 9308.03 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% رابحًا 28.97 نقطة ليغلق عند مستوى 6389.78 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.47% رابحًا 30.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6673.96 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 325.9 مليون سهم بقيمة 87.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.1 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 3.31%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.22%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.95%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاعي الخدمات المالية والمواد الأساسية بنسبة 0.53%، 0.52%، على التوالي، وأخيرًا قطاعات الصناعة والمنافع والبنوك بنسبة 0.46%، 0.45%، 0.41%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والعقار بنسبة 1%، 0.81%، 0.29%، على التوالي.





بورصة قطرفيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.16% خاسرًا 22.44 نقطة ليغلق عند مستوى 13590.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 269.1 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال عبر تنفيذ 22.8 ألف صفقة، وتراجع 17 سهمًا، وارتفع 27 سهمًا، واستقرت 6 أسهم.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها العقارات بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.0.41%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%، فيما ارتفعت قطاع الاتصالات والتأمين والصناعة بنسبة 4.09%، 0.94%، 0.5%، على التوالي.