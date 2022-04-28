شكرا لقرائتكم خبر عن 8.9% معدل التراجع في صادرات هونج كونج خلال مارس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت صادرات هونج كونج خلال شهر مارس الماضي بأكبر نسبة منذ يناير 2020، وذلك على خلفية تداعيات فرض قيود لمكافحة فيروس كورونا في الصين على تدفق البضائع.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إدارة الاحصاء القول اليوم الخميس إن الصادرات تراجعت بنسبة 9ر8% الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع الصادرات بنسبة 5ر2%.
كما تراجعت الواردات بنسبة 6% خلال مارس الماضي.