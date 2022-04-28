8.9% معدل التراجع في صادرات هونج كونج خلال مارس

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إدارة الاحصاء القول اليوم الخميس إن الصادرات تراجعت بنسبة 9ر8% الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

الدمام - شريف احمد - تراجعت صادرات هونج كونج خلال شهر مارس الماضي بأكبر نسبة منذ يناير 2020، وذلك على خلفية تداعيات فرض قيود لمكافحة فيروس كورونا في الصين على تدفق البضائع.

محمد يوسف

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