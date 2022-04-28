شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 103.99دولار لبرنت و100.96دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 103.99 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 100.96دولار للبرميل.

وقالت سلوفاكيا، إنها ستتواصل مع غازبروم الروسية لتجنب وقف إمدادات الغاز، متابعة: لا نواجه خطر الوقف الفوري لإمدادات الغاز والنفط من روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليمات للحكومة بتمديد الحظر المفروض على تصدير أنواع معينة من الأسمدة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مع إمكانية تمديد الحظر في المستقبل أيضا.

ونشرت تعليمات الرئيس الروسي، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، في وثيقة الأربعاء على الموقع الرسمي للكرملين، وسيتوجب على الحكومة الروسية تقديم تقرير حول الإجراءات، التي تم اتخاذها بحلول 31 مايو المقبل، ومن ثم كل 3 أشهر.

وأصدر بوتين تعليمات بتخصيص 153 مليار روبل على الأقل للقطاع الزراعي على شكل قروض بشروط تفضيلية، وكذلك أصدر الرئيس الروسي تعليمات للحكومة الروسية لإلغاء رسوم الاستيراد على أنواع معينة من الآلات الزراعية.

وقال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تحدثت معه عن تضمن العقوبات المقبلة النفط الروسي، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية.