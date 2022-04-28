شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر مع ترقب رفع الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر الذهب قرب أدنى مستوياته في عشرة أسابيع اليوم الخميس مع توقعات برفع كبير وسريع لسعر الفائدة الأمريكية رفعت الدولار وأضافت ضغوطا على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبحلول الساعة 1004 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1888.50 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل في وقت سابق من الجلسة 1871.81 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ 17 فبراير شباط. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1889.80 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب بنحو 2.5 بالمئة هذا الشهر، وهو ما قد يشكل أكبر انخفاض شهري له منذ سبتمبر أيلول مع بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع سعر الفائدة لترويض أسرع تضخم تشهده الولايات المتحدة في أربعة عقود.