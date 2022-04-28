شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب فى مصر 15جنيها وعيار 21 بـ1095 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البورصة العالمية مستهل تعاملات اليوم تراجعا كبيرا بأكثر من 25 دولارا لتنزل أونصة الذهب اليوم إلي مستويات 1885 دولار مقابل 1910 دولار، وذلك بسبب ارتفاع عائد السندات الأمريكية وقوة الدولار، وهو ما تسبب في تراجع أسعار الذهب في مصر حوالي 15 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 939 جنيها.

عيار 21 يسجل 1095 جنيها.

عيار 24 يسجل 1252 جنيها

أونصة الذهب 1885 دولار

سوق الذهب في مصر عاني على مدار هذا الشهر من اضطرابات واضحة في الأسعار حيث يشهد الذهب تغيرات عنيفة لأكثر من مرة على مدار اليوم رغم توقف التداول عالمياً وبالتأكيد هذا يعود لاستمرار التغير في أسعار الدولار بالسوق الموازية.

سعر الذهب عيار 21

اسعار الذهب اليوم في مصر من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر تسجل 1095 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور بدون إضافة مصنعية للذهب وقد نشهد ارتفاع في حالة زيادة أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تسجيل مستويات 939 للجرام ويترقب السوق اي تطورات في السعر العالمي أو الدولار في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24

يعد عيار 24 هو المكون الرئيسي في السبائك ورصدنا الأيام القليلة الماضية زيادة في الطلب على ذهب السبائك رغم تسجيله مستويات 1258 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.