شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 69.2٪ نسبة العاملين بأجر دائم في مصر عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء اليوم الخميس بيانا صحفيا بمناسبه اليوم العالمي للعمل الذي يحتفل به في الأول من مايو من كل عام، ويعود تاريخ عيد العمال لعام 1869 حيث شكل قطاع الملابس في ولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل ووفقاً لتقديــــرات منظمة العمل فى مصر أن حجـــم القــــوى العاملة فى العالم عــــام 2020 بلغ حـــوالى 3,4 مليار نسمة .

ومن أهم مؤشرات بحث القوى العاملة فى مصر بلـغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 69,2% خلال عــــام 2021 من إجمــالي المشتغلين ( 15 سنة فــإكثر ) مقابل 68,3 % خلال عام 2020 وبنسبة زيادة حوالى 0,9%.

وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 65,6% ، بينما بلغت 89,2 % للإناث خلال عام 2021، وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 44,3 % خلال عــــام 2021 من إجمــالي المشتغلـين ( 15 سنة فــإكثر).

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 39,5% ، بينما بلغت 71,7 % للإناث خلال عام 2021، و بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 97,2% ، بينما بلغت 36,3% فى القطاع الخاص (داخل المنشآت ) خلال عام 2021.

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي 39,1 % من إجمــالي المشتغلين ( 15 سنة فأكثر ) لعــــام2021 ، وهى نفس النسبة لعام 2020، وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي بين الذكور 33,7%، بينما بلغت 69,9% للإناث خلال عام 2021.

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي 97,0%، بينما بلغت 28,7% في القطاع الخاص داخل المنشآت خلال عام 2021. بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر (42,8ساعة)، وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (43,6 ساعة ) مقارنة بـ (38,2ساعة ) للإناث.

وبلغ أعلى متوسـط لعـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط(48,3ساعة)، ثم العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط (47,4ساعة)يليها العاملين في الصناعات التحويلية بمتوسط (46,2ساعة )، وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والاعمال ( 43,4 ساعة ) بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) ( 46,9 ساعة ).