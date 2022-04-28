أسعار كحك العيد2022.. سعر حلويات العيد في أشهر المحلات «العبد.. مونجيني.. تسيباس.. إيتوال»

الشارقة - اميمة ياسر - كحك العيد 2022 من أكثر ما يبحث عنه المصريين الآن حيث اقترب شهر رمضان 2022 على الانتهاء، حيث يهتم الكثيرين عن أسعار كحك العيد 2022 في المحلات المصرية الأشهر، إليك قائمة أسعار كحك العيد 2022 في مختلف محلات الحلويات.

إليك قائمة بأهم أسعار كحك العيد 2022 في مختلف محلات الحلويات الأشهر في مصر، والتي يهتم بها الكثير من المصريين من أجل شراء كحك العيد 2022 بعد توقعات زيادة الأسعار بسبب سعر الدولار وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. حسبما نشر موقع "أهل مصر".

أسعار كحك العيد من تسيباس 2022

يعد محل تسيباس من أكثر المحلات الحلويات في مصر شهرة وأعلى سعر يتناسب مع منتجاته التي تظهر بشكل فخم وأنيق، يتناسب مع الهدايا الفخمة في الأعياد، إليك أسعار كحك العيد من تسياس 2022:

- صندوق حكك العيد الكبير 1,350 جنيه مصري.

- 12 علبة كحك العيد 595 جنيه مصري.

- علبة كحك العيد متوسط 990 جنيه مصري.

- 6 علب كحك العيد 290 جنيه مصري.

- علبة كحك العيد صغيرة 750 جنيه مصري.

- 4 علب كحك العدي 180 جنيه مصري.

- 8 علب كحك العيد 390 جنيه مصري.

علما بأن كل علبة يحتوي على أكثر من صنف من حلويات العيد ( غريبة سادة – كحك سادة – كحك بالملمبن – كحك بالعجوة – بسكويت نشادر – بسكويت بالشيكولاته – بسكويت بالجوز الهند – بسكويت بالذبدة – بسكويت بالفستاشيو – غريبة – بيتي فور – بيتي فور بالشيكولاته)

أسعار كحك إيتوال 2022

إيتوال من أكثر وأشهر محلات الحلويات في مصر، والتي تتميز حلوياته بطعم وجودة عالية إليك أسعار كحك إيتوال 2022 كما هي في موقعهم على الإنترنت:

- سعر علبة صاج كحك ايتوال 151 قطعة 600 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد رش مكسرات 48 قطعة 195 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد بالعجمية 48 قطعة 130 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد بالعجوة 48 قطعة 130 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد بالملبن 48 قطعة 130 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد سادة 48 قطعة 130 جنيه مصري.

- سعر بسكويت جوز هند 64 قطعة 130 جنيه مصري.

- سعر بسكويت شيكولاته 64 قطعة 130 جنيه مصري.

- سعر بسكويت البرتقال 64 قطعة 120 جنيه مصري.

- سعر بسكويت نشادر 64 قطعة 110 جنيه مصري.

- سعر بسكويت أجلاسية 16 قطعة 85 جنيه مصري.

- سعر البيتي فور مشكل 64 قطعة 140 جنيه مصري و32 قطعة 70 جنيه مصري.

- سعر غريبة مكسرات 72 قطعة 160 جنيه مصري.

- سعر غريبة سادة 72 قطعة 130 جنيه مصري.

- سعر معمول عجوة 24 قطعة 50 جنيه مصري.

- سعر تارت وسابليه مشكل 40 قطعة 170 جنيه مصري، 20 قطعة بسعر 85 جنيه مصري.

- سعر منين سن نصف 50 جنيه مصري.

- سعر علبة حلويات العيد ميكس 1 كيلو 59 قطعة 130 جنيه مصري.

أسعار كحك الصعيدي 2022

إليك أسعار كحك الصعيدي 2022 كما هي في صفحة الفيس بوك الرسمية:

- سعر كحك العيد سادة 24 قطعة (500 جرام) 55 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد بالملبن 20 قطعة (500 جرام) 50 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد بالجوة 20 قطعة (500 جرام) 50 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد بالبندق 20 قطعة (500 جرام) 60 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد بالعين جمل 20 قطعة (500 جرام) 60 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد بالفستق 20 قطعة (500 جرام) 65 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد مشكل مكسرات 20 قطعة (500 جرام) 60 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد بالعجمية عسل 20 قطعة (500 جرام) 55 جنيه مصري.

- سعر بسكويت فانيليا 36 قطعة (500 جرام) 50 جنيه مصري.

- سعر بسكويت برتقال 36 قطعة (500 جرام) 50 جنيه مصري.

- سعر بسكويت شيكولاته 60 قطعة (500 جرام) 50 جنيه مصري.

- سعر بسكويت جوز الهند 60 قطعة (500 جرام) 50 جنيه مصري.

- سعر بسكويت نسكافية 60 قطعة (500 جرام) 50 جنيه مصري.

- سعر بسكويت قرفة 60 قطعة (500 جرام) 50 جنيه مصري.

- سعر بيتي فور 24 قطعة (500 جرام) 60 جنيه مصري.

- سعر السابلية 24 قطعة (500 جرام) 60 جنيه مصري.

- سعر الغريبة 48 قطعة (500 جرام) 60 جنيه مصري.

- سعر علبة حلويات العيد مكس حجم وسط 30 قطعة 55 جنيه وحجم كبير 72 قطعة 110 وتصل إلى 166 قطعة بحوالي 360 جنيه.

أسعار كحك العبد 2022

إليك قائمة أسعار كحك العيد العبد 2022، حيث يعتبر من أكثر محلات الحلويات إقبالا من قبل المصريين لأسعاره المناسبة لجميع الفئات ومنتجاته المضمونة، إليك أسعار كحك العبد 2022:

- سعر كحك العيد سادة 1 كيلو 135 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد ملبن 1 كيلو 135 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد عجمية 32 قطعة 135 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد عين جمل 1 كيلو 180 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد فسدق 1 كيلو 200 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد مشكلت 32 قطعة 145 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد مشكل صفيح 1 كيلو 700 جنيه مصري.

- سعر بسكويت سادة 72 قطعة 115 جنيه مصري.

- سعر بسكويت برتقال 72 قطعة 115 جنيه مصري.

- سعر بسكويت جوز الهند 72 قطعة 115 جنيه مصري.

- سعر بسكويت بقطع شيكولاته 60 قطعة 125 جنيه مصري.

- سعر بسكويت شوكولاته 72 قطعة 120 جنيه مصري.

- سعر بسكويت مشكل 1 كيلو 120 جنيه مصري.

- سعر غريبة باللوز 72 قطعة 180 جنيه مصري.

- سعر بيتي فور ممتاز 56 قطعة 145 جنيه مصري.

- سعر بيتي فور مكسرات 46 قطعة 190 جنيه مصري.

- سعر علبة حلويات العيد مشكل 1 كيلو 135 جنيه مصري.

- سعر المنين السادة 1 كيلو 120 جنيه مصري.

- سعر المنين بالعجوة 1 كيلو 120 جنيه مصري.

أسعار كحك مونجيني 2022

اشتهرت سلسلة محلات مونجيني مؤخرا ليقبل عليها الكثيرين، برغم كونها من الماركات العالمية الأشهر سابقا، إليك أسعار كحك مونجيني 2022 كما هي في موقعهم على الإنترنت:

-سعر كحك العيد السادة 70 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد بالبندق 50 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد بالعجمية 40 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد بالملبن 40 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد بالعين الجمل 250 جرام 50 جنيه مصري.

- سعر كحك العيد بالفسدق 250 جرام 50 جنيه مصري.

- سعر بسكويت النشادر 80 جنيه مصري.

- سعر بسكويت البرتقال 500 جرام 80 جنيه مصري.

- سعر بكسويت الشيكولاتخ 500 جرام 80 جنيه مصري.

- سعر الغريبة السادة 250 جرام 30 جنيه مصري.

- سعر الغريبة بالبندق 40 حنيه مصري.

- سعر البيتي فور 185 جنيه مصري.

- سعر حلويات العيد مشكل 650 جنيه مصري.

وبهذا كان كافة أسعار كحك العيد 2022 في أشهر محلات الحلويات المصرية وأكثرهم بحثا على جوجل، والذين يملكون أكثر من فرع في جميع أنحاء الجمهورية، وهذا لتناول كحك العيد 2022 وكافة تشكيلة حلويات العيد 2022 للاستمتاع بفرحة العيد، ومن أجل الإهداءات المختلفة للزيارات في عيد الفطر 2022.