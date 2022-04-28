شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان ترتفع مع التزام «المركزي» بالسياسة النقدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الخميس بعد أن جدد بنك اليابان المركزي التزامه بالسياسة النقدية المتبعة بالغة التيسير ومع شعور المستثمرين بالارتياح لعدم وقوع مفاجآت تؤثر بالسلب على سوق الأسهم.

وارتفع المؤشر نيكي 1.75 بالمئة عند الإغلاق مسجلا 26847.90 نقطة في أكبر زيادة يومية منذ 13 أبريل نيسان وبعد أن تراجع في وقت سابق من الجلسة.

وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.09 بالمئة في أعلى زيادة منذ 23 مارس آذار، مسجلا 1899.62 نقطة.

وصعد سهم تويوتا موتور 3.23 بالمئة وكان من أكبر الأسهم التي دعمت المؤشر توبكس مع هبوط الين لأدنى مستوى في 20 عاما أمام الدولار.

وقفز سهم شركة أدفانتيست، التي تصنع معدات صناعة الرقائق، 4.29 بالمئة وكان أكبر داعم للمؤشر نيكي.

وشكل هبوط سهم فاست ريتيلينج المشغلة لمتاجر يونيكلو للملابس بنسبة 1.34 بالمئة أكبر ضغط على نيكي.