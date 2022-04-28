شكرا لقرائتكم خبر عن الين يتراجع أمام الدولار إلى أقل مستوياته منذ 2002 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجع الين الياباني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس إلى أكثر من 130 ين لكل دولار وهو أقل مستوى له منذ 2002 بعد إعلان البنك المركزي الياباني اعتزامه تنفيذ عملية شراء سندات غير محدودة في كل يوم لدعم تعافي الاقتصاد الياباني في مواجهة تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا وتجدد تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع الدولار أمام الين اليوم بنسبة 4ر1% مقارنة بمستوى الإغلاق أمس ليسجل 20ر130 ين.
يذكر أن تراجع قيمة الين تعزز القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الأسواق الدولية وأرباح استثمارات الشركات اليابانية في الخارج.