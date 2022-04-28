شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 28-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار العملات أمام الجنيه المصرى انخفاضا ملحوظا اليوم الخميس 28-4-2022، خلال التعاملات الصباحية، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو ينخفض أمام الجنيه المصرى وسجل 19.34 للشراء، 19.55 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 19.55 للشراء، 19.74 جنيه للبيع.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: ​سعر الدولار اليومسعر الدولار يتراجع أمام الجنيه المصرى مسجلا 18.45 جنيه للشراء، و 18.51 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.47 جنيه للشراء، و 18.53 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومسعر اليورو ينخفض أمام الجنيه المصرى وسجل 19.34 للشراء، 19.55 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 19.55 للشراء، 19.74 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومتراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى وسجل 23.04 جنيه للشراء، 23.26 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 23.16 جنيه للشراء، 23.34 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومانخفض سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومسجل سعر صرف الدينار الكويتى انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى 57.90 جنيه للشراء، و 60.45 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 58.07 جنيه للشراء، و 60.58 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.