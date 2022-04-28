شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 28-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار ينخفض أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 28-4-2022، بالبنوك المصرية فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 18.45 للشراء، 18.51 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.47 للشراء، 18.53 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.45 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.46 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.44 جنيه للشراء، 18.52 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



سجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري18.44 جنيه للشراء.

18.52 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري18.45 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية18.46 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر18.45 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"18.45 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.47 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.